Konya’da çiftçinin emeği kül oluyordu! Arpa tarlasında yangın paniği

Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi yakınlarında, elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle arpa ekili tarlada yangın çıktı. Çiftçilerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.
KIVILCIMLAR ARPA TARLASINA SIÇRADI
Edinilen bilgilere göre, tarlanın üzerinden geçen elektrik hattındaki trafodan çıkan kıvılcımlar, hasat edilmeyi bekleyen arpa ekili alana sıçradı. Kısa sürede alevler tarlayı etkisi altına aldı.
VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, traktörleriyle olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.
ALEVLERİN YAYILMASI ÖNLEDİ
Yangının çevredeki tarım arazilerine sıçramasını önlemek amacıyla çiftçiler, traktörlerle yanan alanın çevresini sürerek güvenlik şeridi oluşturdu. Bu sayede alevlerin ilerlemesi engellendi.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşların koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
OLASI FACİA ÖNLEDİ
Yangında arpa ekili alanın küçük bir bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde olası bir büyük yangının önüne geçildi.