Konya’da dev ulaşım hamlesi! Şehir trafiği nefes alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Konya Çevre Yolu, hizmete açılan bölümleriyle transit trafiği şehir dışına yönlendirerek kent içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatıyor.
122 kilometrelik dev proje
Tamamlandığında toplam 122 kilometre uzunluğa ulaşacak olan Konya Çevre Yolu, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli yapısıyla Konya'nın artan ulaşım ihtiyacına kalıcı ve güçlü bir çözüm sunmayı hedefliyor.
Projenin ilk etabı 2020'de hizmete girdi
Proje kapsamında ilk etap olan 22 kilometrelik kesim 2020 yılında tamamlanarak trafiğe açıldı. Afyonkarahisar–Aksaray yönündeki 30 kilometrelik bölümde ulaşım sağlanırken, Aksaray–Adana yönündeki 16 kilometrelik kesimde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Ekonomiye ve sektörlere katkı
Konya Çevre Yolu; tarım, turizm, ticaret ve sanayi alanlarında artan hareketliliğe kesintisiz ulaşım imkânı sunarak hem şehir ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlıyor.
(Cumali Özer)