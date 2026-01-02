Konya’da dondurucu soğuk pazar esnafını vurdu: Tezgahlar açılamadı

Konya’nın Kulu ilçesinde etkisini artırarak sürdüren dondurucu soğuklar, pazar esnafını olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle pazarcıların büyük bölümü tezgâh açamadı.

Kulu Merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve mahallelerden Cuma günü ilçeye gelen pazarcıların çoğu, aşırı soğuklar nedeniyle bu hafta pazara gelemedi. Soğuk havaya rağmen tezgâh açan az sayıdaki esnaf ise zor şartlar altında satış yapmaya çalıştı.

Bazı pazarcılar, hem kendilerini ısıtmak hem de ürünlerini dondan koruyabilmek için tezgâhlarının yanında ateş yaktı.

Satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirten esnaflar, ürünlerinin zarar görmemesi için üzerlerini kalın bezlerle örttüklerini ancak dondurucu soğuğa rağmen bazı ürünlerin yine de zarar gördüğünü ifade etti.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi