Konya’da Gödene Bilgehane ve Lima temel atma töreni gerçekleşti

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi'nde Bilgehane ve LİMA tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Bölgeye kazandırılacak yeni yatırımın, özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir eğitim ve sosyal alan oluşturması hedefleniyor.

BÖLGEYE ÇOK YÖNLÜ HİZMET SUNACAK TESİS

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, törende yaptığı konuşmada Gödene Mahallesi'nin yaklaşık 17 bin nüfusa sahip olduğunu belirterek, inşa edilecek tesisin birden fazla hizmeti aynı çatı altında sunacağını ifade etti. Kavuş, "Çocuklarımızın faydalanacağı önemli bir merkez olacak. İlçemize verdiği desteklerden dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Şehrimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. Konforu düşürmeden hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi. "17 Bin nüfusa sahip bölge. Şuan 3 hizmeti içinde barındıran ve çocuklarımızın faydalanacağı bir tesis olacak.'' İfadelerini kullandı.

"KONYA'DA HER HAFTA YENİ BİR HİZMET”

Ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise Konya'da yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Özgökçen, "Neredeyse her hafta bir açılış ya da temel atma programı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Konya'mıza hem ülkemize hizmet ediyoruz. Şehirlerimizi imar ederken aynı zamanda gönülleri ihya ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gödene Mahallesi'nin sonradan kurulmasına rağmen önemli yatırımlarla büyüdüğünü belirten Özgökçen, gençlere yönelik projelere de değinerek eğitim destekleriyle yeni nesli geleceğe hazırladıklarını söyledi.

"BAHAR AYLARINDA TAMAMLNMASI HEDEFLENİYOR''

Konya'da Gödene Mahallesi'nde gerçekleştirilen Bilgehane ve LİMA temel atma töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehri geliştirirken aynı zamanda gençliğe yatırım yaptıklarını vurguladı.

Altay, şehirleri imar ederken nesli ihya etmenin önemine dikkat çekerek, Gödene'de hayata geçirilecek 8 bin metrekarelik ve yaklaşık 200 milyon lira maliyetli tesisin Bilgehane, lise medeniyet akademisi ve kütüphaneden oluşacağını, bahar aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Konya genelinde 22 Bilgehane'de 12 bin 500 öğrenciye hizmet verildiğini, bugüne kadar ise 120 binden fazla çocuğun bu merkezlerden faydalandığını ifade eden Altay, Medeniyet Akademileri, gençlik projeleri, kültürel etkinlikler ve eğitim destekleriyle on binlerce öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Çat Kapı tiyatrodan İstanbul gezilerine, "Güle Oynaya Camiye Gel” projesinden bilim merkezi ziyaretlerine kadar çok sayıda faaliyet yürüttüklerini aktaran Altay, Konya'nın 31 ilçesinde eğitimden sosyal hayata kadar geniş bir alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

GENÇLERE YATIRIM VURGUSU

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu belirtti.

8 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak tesisin çocuklara büyük katkı sağlayacağını ifade eden Özer, "Eğitimden sağlığa her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu yatırımlar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Gençlerimize, geleceğimize yatırırım yaparken her türlü fedakarlık yapıyoruz. Konya olarak yapılan hizmeti muhalefet belediyelerinde göremiyoruz. Çünkü dertlenmiyorsunuz, hizmet geleneğiniz yoksa bunları yapamazsınız. Remel belediyeciliği bile yapamazken biz eğitimden sağlığa her alanda hizmet üretiyoruz. 8 bin Metrekare alana kurulu bu tesis çocuklarımıza çok büyük katkı dağlayacak. Bu hizmetler için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum.'' İfadelerini kullandı.

"BELEDİYELER SADECE ALTYAPIYLA SINIRLI DEĞİL”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise belediyelerin sadece altyapı hizmetleriyle sınırlı kalmadığını belirterek, sosyal projelerle de vatandaşlara dokunduklarını söyledi.

Baykan, "Belediyelerimiz sadece kendi alanlarında değil insanlarımıza dokunacak ger türlü hizmeti yapıyor. Bizler burada hizmet üretirken muhalefette ki belediyelerde ki olanları görüyoruz. Bolu'da yaşananları görüyoruz. Vakıf kuruyorlar, kurban bağışı alıyorlar ancak ortada koyunlar yok. Nerede bu koyunlar? Tüm insanlarımıza hizmet götürme azmi için tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.'' dedi. Belediyelerin toplumun her kesimine ulaşma hedefiyle çalıştığını ifade etti.

TESİS BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Temeli atılan Bilgehane ve LİMA tesisinin tamamlandığında eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor. Yetkililer, tesisin özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir gelişim merkezi olacağını vurgularken, yatırımın Gödene Mahallesi'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Ali Asım Erdem)