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KONYA Haberleri

Konya’da görevli avukat tren garında yakalanmıştı! OLAYDA YENİ GELİŞME

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Konya’da görevli avukat tren garında yakalanmıştı! OLAYDA YENİ GELİŞME

Konya Barosu'na kayıtlı Avukat S.S. (31) ile arkadaşı M.İ. (29) İstanbul'dan hızlı trenle kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşan polis, şüphelileri takibe aldı. 

KONYA TREN GARINDA YAKALANDILAR

Konya Garı'nda trenden inen ikili, ocak ayında yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda avukatın taşıdığı valizde vakumlu poşetler içerisinde 1 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA ALMIŞLAR

İkili, ifadelerinde uyuşturucu kullanıcısı olduklarını İstanbul'da ucuz fiyata bulduklarını, TELEGRAM'dan iletişime geçtikleri kişiden 5'er bin dolar vererek uyuşturucuyu aldıklarını, uzun süre kullanacaklarını ileri sürdüler.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.S. ve M.İ. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat ve arkadaşının 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİLER

Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan iki sanık, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hâl' indirimi uygulanan sanıkların cezası 1 yıl 8'er aya düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verildi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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