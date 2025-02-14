Konya’da kış kurak geçiyor! Baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Kış aylarının da kurak geçtiği Konya’da tehlike çanları çalıyor. Yer yer kar yağışıyla birlikte Konya hala yeterli yağışı alamadı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su oranı ciddi oranda gerilemiş durumda. İşte alınan son veriler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre Türkiye geneli ocak ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yıl ocak ayı yağışının altında gerçekleşti.Buna göre, uzun yıllar ocak yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 69,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Ocak 2024'te metrekareye 87,5 kilogram, geçen ay ise 26,8 kilogram yağış düştü.



KONYA'DA YAĞIŞ AZALMA ORANI YÜZDE 80

Yağışlar, normaline göre yüzde 62, geçen yıl ocak ayına göre yüzde 69 azaldı. Türkiye geneli ocak ayı yağışları son 24 yılın en düşük seviyesine indi. Ocakta yağışlar, yurdun tamamında normallerinin altında yağış alırken, azalma oranı Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Van, Ardahan ve Kars çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yüzde 80'in üzerine çıktı.

KONYA'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

Yağış azlığıyla birlikte Konya'daki barajlarda ise doluluk oranları alarm veriyor. Altınapa Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 11. Bağbaşı Barajında ise doluluk oranı yüzde 17.



SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, tasarruf çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli hemşehrilerim; Mevsimsel olarak kurak bir dönem geçiriyoruz. 31 ilçemizdeki hava durumunu anlık takip ediyoruz. Hafif bir kar yağışında bile sevincimiz artıyor. Daha fazlası için duacıyız. Fakat suyumuzu tasarruflu kullanmazsak yaz döneminde olası su kesintileri ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için su tedariki çalışmaları yapıyoruz. Hepimizin suyu daha bilinçli kullanması gerekiyor. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket edelim.

Kaynak: Haber Merkezi