GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da Ramzan öncesi denetimler sıklaştı!

Konya’da Ramzan öncesi denetimler sıklaştı!
Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Market ve Pazar yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketleri, resmi belgeler ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların Ramazan Ayını sorunsuz bir şekilde geçirmesini isteyen ekipler, ilçede bulunan market ve pazar yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. 

KARATAY'DA RAMAZAN ÖNCESİ SIKI DENETİM

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını, son kullanma tarihi, ürünlerin üzerinde güncel ve mevzuata uygun fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. İşletmelerin ruhsat, vergi levhası ve diğer resmi belgeleri detaylı olarak incelendi. Hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol edildi. Yine ekipler pazar yerlerinde de kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 

HUZURLU BİR ALIŞVERİŞ İÇİN EKİPLER SAHADA

Konuyla ilgili olarak Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada Ramazan Ayının yaklaşmasıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerini bir kat daha arttırdığı dile getirilerek; "Vatandaşlarımızın Ramazan süresince, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz, ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde ekiplerimiz azami hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda da ekiplerimiz; market ve pazar yerlerinde genel temizlik, ruhsat, gramaj, etiket konularına dikkat ediyor” dendi.

 

Kaynak: Bülten

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • K
    Karataylı
    2 saat önce

    Asıl soru; Zabıtalar diğer 11 ay ne yapıyorlar? Denetim yapılacağını bilen esnaflar! formaliteden tedbirlerini alıyorlar.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir