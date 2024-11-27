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Konya’daki üniveriste lise mezunu personeller alacak! 23 kişiye iş imkanı

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Konya’daki üniveriste lise mezunu personeller alacak! 23 kişiye iş imkanı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, merkez ve ilçelerdeki birimlere sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere 23 personel alacak.

Personel alımı 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.

Yayımlanan ilana göre; 1 büro personeli, 9 güvenlik ve koruma görevlisi(erkek), 3 Koruma ve güvenlik görevlisi (kadın), 3 hizmetli, 8 hastabakıcı alımı yapılacak.

Başvurular başladı!

Başvuru Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2024

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2024 (saat 17.00'a kadar)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 20 Aralık 2024

Kesin Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 31 Aralık 2024

Başvuruları internet üzerinden yapılacak!

Başvurunun Yapılacağı İnternet Sitesi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr veya e-Devlet Kapısı "Necmettin Erbakan Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti

Sonuçların www.erbakan.edu.tr ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden açıklanacak.

TIKLA BAŞVUR

Kaynak: Haber Merkezi

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