Konya ili genelinde 473 bin 836 öğrenci karne sevinci yaşadı

Tören kapsamında sınıfları ziyaret eden Konya Velisi ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılar diledi ve yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Konya Valisi, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel gelişimindeki rehberlik rolüne dikkat çekti.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde eğitim faaliyetlerine katkı sunan tüm okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve paydaşlara teşekkür ederek; eğitim ailesine ve öğrencilere sağlıklı, huzurlu bir yarıyıl tatili diledi.
Kaynak: Haber Merkezi