GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,40
EURO
50,29
STERLİN
58,12
GRAM
6.516,62
ÇEYREK
10.717,17
YARIM ALTIN
21.316,15
CUMHURİYET ALTINI
42.497,94
KONYA Haberleri

Konya ili genelinde 473 bin 836 öğrenci karne sevinci yaşadı

Konya ili genelinde 473 bin 836 öğrenci karne sevinci yaşadı
Konya Valisi Sayın İbrahim Akın ve protokol üyelerinin katılımlarıyla yarıyıl karne dağıtım töreni, 16 Ocak 2026 tarihinde Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulunda gerçekleştirildi.

Tören kapsamında sınıfları ziyaret eden Konya Velisi ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılar diledi ve yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Konya Valisi, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel gelişimindeki rehberlik rolüne dikkat çekti.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde eğitim faaliyetlerine katkı sunan tüm okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve paydaşlara teşekkür ederek; eğitim ailesine ve öğrencilere sağlıklı, huzurlu bir yarıyıl tatili diledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER