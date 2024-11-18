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Konya’nın Altın Çağı Zermeram’da yaşam başladı

Konya’nın Altın Çağı Zermeram’da yaşam başladı
Konya’da temiz hava ile manzaranın buluştuğu Meram bölgesinde yer alan Zermeram’da yaşam başladı. Konut sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyenler “Altın Kampanya” ile sunulan sınırlı sayıdaki daireleri %1.89 vade farkıyla %25’i peşin kalanı 12 ay taksit veya %50’si peşin kalanı 24 ay taksit avantajıyla alıp, evlerine hemen taşınabiliyor.

Konya'nın en büyük ve en kıymetli arazilerinden birinde yer alan Zermeram projesinin ilk etabı olan, 205 daire ve 9 büyük ölçekli villanın bunduğu Elmas Evler'de yaşam başladı. Adese Gayrimenkul ve Loras İnşaat'ın ortak girişimi ile yapılan Zermeram, inşaatı tamamlanan ve hemen teslim avantajı sunan Elmas Evler'e özel kampanya hazırladı.

"Kaçırılmayacak fırsatlarla evinizi alın, hemen taşının”

Zermeram'da kaçırılmayacak "Altın Kampanya” fırsatıyla sunulan daireler; %1,89 vade farkıyla %25'i peşin kalanı 12 ay taksit veya %50'si peşin kalanı 24 ay taksit avantajıyl

a alınabiliyor. Yaşamın başladığı projede 3+1'den 5+1'e kadar farklı daire tipinde konut ve 10+3 oturum planlı villalar yer alıyor, her dairenin kendine ait kapalı otoparkı da bulunuyor.

"Yaşam kalitesine önem verenlerin tercihi Zermeram”

Sanat yapılarından endüstriyel yapılara, alışveriş merkezlerinden modern yaşam alanlarına kadar inşaat sektörünün her alanında çevresine değer katan projeler üreten Loras İnşaat'ın, Adese Gayrimenkul Yatırım ile birlikte üstlendiği Zermeram, Konya'nın yatırım değeri hızla artan projeleri arasında yer alıyor. Zermeram, Konya'nın eşsiz manzarasının, yaz sıcaklarında esen serinletici Gedavet rüzgârı ve temiz havasıyla buluştuğu; şehrin beğenilen lokasyonu Meram'da, konut almak ya da yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor ve yaşam kalitesine önem verenler tarafından tercih ediliyor. Konumu, seyir terasları, yemyeşil vadileri, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, sağlıklı yaşam merkezi, sosyal alanları ve alışveriş merkezi ile Konya'nın en ayrıcalıklı projesi Zermeram'ın satışa sunulan Elmas Evler etabında sınırlı sayıdaki daire için geçerli bu kampanyadan yararlanmak isteyenler Zermeram'daki ve Kulesite AVM'deki satış ofislerini ziyaret ederek ev sahibi olup, hemen evine taşınabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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