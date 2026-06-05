Konya’nın bir ilçesinde yeniden hayat buldu! Yoğun kalabalığa tek tek dağıtıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde hayata geçirilen "Yeniden Hayat Bulan Kiraz Bahçeleri Projesi” kapsamında üreticilere kiraz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa protokol üyeleri, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.
GENİŞ KATILIMLI FİDAN DAĞITIM PROGRAMI
Düzenlenen programa Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Demirtaş ile birlikte ilçe protokolü, üreticiler ve basın mensupları katıldı.
Program kapsamında üreticilere kiraz fidanları teslim edilirken, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
HEDEF VERİMİ VE KALİTEYİ ARTIRMAK
Proje ile ekonomik ömrünü tamamlamış kiraz bahçelerinin yenilenmesi amaçlanıyor. Yetkililer, yeni fidanlarla birlikte üretimde verim ve kalite artışının sağlanmasının, üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesinin ve Akşehir'in kiraz üretimindeki güçlü konumunun korunmasının hedeflendiğini belirtti.
Kiraz üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sunması beklenen proje kapsamında üreticilere modern ve verimli üretim imkanları sunulması planlanıyor.
MEYVE BAHÇELERİNDE İNCELEMELER YAPILDI
Fidan dağıtım programının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, protokol üyeleri ve teknik personellerle birlikte ilçedeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerde üreticilerden sezon öncesi çalışmalar hakkında bilgi alınırken, bahçelerdeki bakım faaliyetleri, üretim durumu ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar yerinde değerlendirildi. Teknik ekipler tarafından üreticilere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunuldu.
KİRAZ ÜRETİMİNE DESTEK SÜRECEK
Yetkililer, dağıtılan kiraz fidanlarının kısa sürede verimli bahçelere dönüşmesini temenni ederken, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Projenin, Akşehir'in önemli tarımsal değerlerinden biri olan kiraz üretiminin geleceğine önemli katkılar sunması bekleniyor.
(Bekir Turan)