Konya Türkiye’nin en soğuk 10 ilinden biri oldu!

Konya ve ilçelerinde etkili olan aşırı soğuklar, şehri Türkiye’nin en soğuk 10 ili arasına soktu. Ereğli’de sıcaklık sıfırın altında -6,6 derece olarak kaydedildi.

Konya'nın büyük bölümünde kar yağışı sona ererken, yerine dondurucu soğuklar hakim oldu. Derbent, Türkiye'nin en soğuk 10 bölgesi arasında yer alırken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. İşte ilçelere göre Konya'da ölçülen sıcaklıklar ve detaylar...

Ereğli'de en düşük sıcaklık 6,6°

Ereğli ve çevresindeki ilçeler, aşırı soğuklardan olumsuz şekilde etkilendi. Ereğli'de en düşük sıcaklık -6,6 derece, Halkapınar'da -7,5 derece, Emirgazi'de ise -8,7 derece olarak ölçüldü.

Konya'nın ilçelerinin büyük çoğunluğunda kar yağışı yerini soğuk havaya bırakmış durumda. Bazı ilçelerde kar örtüsü hala mevcut.

Derbent Türkiye'nin en soğuk ilçeleri arasında

Derbent, Konya'nın en soğuk ilçesi olarak gece Türkiye'nin en soğuk 10 ilçesi arasında 9. sırada yer aldı. Derbent'teki sıcaklık -13,9 dereceye kadar düştü.

Konya'da en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer ilçeler ise Karatay ve Bozkır oldu.

Okullar tatil edildi!

Konya'nın birçok ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edildi.

Konya'da yer yer kar örtüsünün bulunduğu bu günlerde, soğuk hava koşullarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İşte ilçe ilçe Konya'da görülen değerler:

Kaynak: Haber Merkezi