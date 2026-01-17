GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya yolunda yem yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Antalya-Konya D-687 Karayolu Demirkapı Tünel girişi, Beydiğin Mahallesi sınırlarında yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada birisi yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki Himmet K'nin kullandığı 10 ATP 245 plakalı hayvan yeni yüklü tırın, Beydiğin Mahallesi Demirkapı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Hayati tehlikeleri yok

Yem çuvallarının etrafa saçıldığı kazada tır sürücüsü Himmet K. ile yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Estonela Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

