Konya yolunda yem yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kaza; Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki Himmet K'nin kullandığı 10 ATP 245 plakalı hayvan yeni yüklü tırın, Beydiğin Mahallesi Demirkapı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve devrilmesi sonucunda meydana geldi.
Hayati tehlikeleri yok
Yem çuvallarının etrafa saçıldığı kazada tır sürücüsü Himmet K. ile yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Estonela Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
