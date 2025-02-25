Konyalı Şehit Polis Onur Şirin için uğurlama töreni düzenlenecek

Devriye görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit düşen polis memuru Onur Şirin Konya'da düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya uğurlanacak.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Şehit Onur Şirin için 26 Şubat Çarşamba (yarın) 10.30'da Konya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine uğurlama töreni düzenleneceği aktarıldı.
Ayrıca yapılan yazılı açıklamada, "Bu vatan için canını veren kahraman şehidimizi dualarla uğurlamak, aziz hatırasına sahip çıkmak ve ailesinin yanında olmak üzere tüm halkımızı bu anlamlı törene davet ediyoruz" notu düşüldü.
Kaynak: Haber Merkezi