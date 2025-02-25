GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konyalı Şehit Polis Onur Şirin için uğurlama töreni düzenlenecek

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı Şehit Polis Onur Şirin için uğurlama töreni düzenlenecek
Karatay ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Onur Şirin için Konya İl Müdürlüğü yerleşkesinde 26 Şubat Çarşamba (yarın) 10.30’da uğurlama töreni düzenlenecek.

Devriye görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit düşen polis memuru Onur Şirin Konya'da düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya uğurlanacak.​


Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Şehit Onur Şirin için 26 Şubat Çarşamba (yarın) 10.30'da Konya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine uğurlama töreni düzenleneceği aktarıldı.
 

Ayrıca yapılan yazılı açıklamada, "Bu vatan için canını veren kahraman şehidimizi dualarla uğurlamak, aziz hatırasına sahip çıkmak ve ailesinin yanında olmak üzere tüm halkımızı bu anlamlı törene davet ediyoruz" notu düşüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir