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Naci Görür’den Konya depremi sonrası uyarı: “Tüm bölgeyi etkileyebilir“

Naci Görür’den Konya depremi sonrası uyarı: “Tüm bölgeyi etkileyebilir“
AFAD’dan yapılan açıklamada, Konya’nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depreme ilişkin Naci Görür’den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 14.44'teki depremin derinliği 11 kilometre olarak aktarıldı.


VALİLİK AÇIKLAMASI
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadesi kullanıldı.BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Yetkililerimizle birlikte süreci takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.NACİ GÖRÜR: TÜM BÖLGEYİ ETKİLEYEBİLİR
Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü'ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskisehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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