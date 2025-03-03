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SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’da yağışlar devam edecek mi, kaç gün sürecek? Konya’da kar var mı? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’da yağışlar devam edecek mi, kaç gün sürecek? Konya’da kar var mı? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji az önce duyurdu.. Konya’da yağışlar devam edecek mi merak ediliyor. Meteoroloji’nden alınan güncel hava tahmin raporlarına göre Konya’da 3 Mart Pazartesi günü hava nasıl, kar bekleniyor mu? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da Yağış Var Mı?

Konya'da bugün sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, yerini yağışa bıraktı. Yeni hafta Konya'da yağışlı hava koşullarıyla başladı. Yer yer etkisini artıran sağanak sonrasında Konya'da yağış devam edecek mi, kaç gün sürecek soruları cevap arıyor. 

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Konya'da Kar Var Mı?

Konya'nın merkez dahil bazı ilçelerinde 3 Mart Pazartesi (bugün) günü yağış etkili olurken, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Şehir genelinde hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.

3 Mart Pazartesi

Konya'da Sıcaklık Artacak Mı?

Konya'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışla beraber hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Hafta sonu hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselmiş olsa da önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda ciddi bir artış beklenmiyor. Aksine, yağışlı hava dalgasının etkisiyle soğuma yaşanacak.

4 Mart Salı

Konya'da Sıcaklık Düşecek Mi?

Evet, hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava serinleyecek ve Konya'da şubat ayının son günlerindeki bahar havası yerini kış şartlarına bırakacak.

Konya'da Bugün Yağış Var Mı?

Bugün Konya'da yağışlı hava hakim. Merkez dahil 31 ilçede yağışlar yer yer karla karışık olarak etkisini gösteriyor. Vatandaşların tedbirli olmasında fayda var. 

Yarın Konya'da Yağış Var Mı?

3 Mart Pazartesi günü Konya'nın bazı ilçelerinde yağış görülecek. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde düşmesi beklenen bölgeler de var. Şehir genelinde yağışlı hava 5 Mart Çarşamba gününe kadar etkili olacak.

Konya'da yoğun kar yağışı bekleniyor!

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

5 Mart 2025 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°

Konya 10 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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