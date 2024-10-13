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Tarım sezonundaki yağışlar geçen döneme göre Konya’da yüzde 20 azaldı

Tarım sezonundaki yağışlar geçen döneme göre Konya’da yüzde 20 azaldı
Türkiye’de 2024 su/tarım yılı 12 aylık yağışları, uzun yıllar (1991-2020) ortalamasına göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış gösterdi.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den, sonraki yılın 30 Eylül'üne kadarki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı 12 aylık yağışları 573,4 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 12 aylık döneminde 540,5, bu yılın su/tarım yılı 12 aylık döneminde ise 597 milimetre yağış düştü.

Buna göre, Türkiye'de 2024 su/tarım yılı 12 aylık yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı tespit edildi.

Bu yılın su/tarım yılı 12 aylık yağışları, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Kastamonu, Tokat ve Afyonkarahisar çevreleri, Antalya'nın batısı, Ankara, Konya ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Giresun, Trabzon ve Ardahan çevreleri, Doğu Anadolu'nun orta ve güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise artış yer yer yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Bölge genelinde su/tarım yılı yağışları Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde "normali civarında", Ege ve Akdeniz bölgelerinde "normallerinin altında", Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "normalleri üzerinde" kayıtlara geçti.

Normallerine göre en fazla artış yüzde 28 ile Doğu Anadolu, en fazla azalma yüzde 17 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi.

2024 su/tarım yılı yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 36 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1966,4 milimetre ile Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 66 ile Şırnak'ta, en az yağış 360,3 milimetre ile Aksaray'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 25 ile Denizli'de kayıtlara geçti.

Su/tarım yılı yağışları Artvin, Rize ve Trabzon'da 65, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de 36, Van'da 30, Muş'ta da son 29 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

 

 

Kaynak: AA

  • #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #su tarım yılı yağışları #Türkiye

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