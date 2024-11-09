GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu!

10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu!
Anadolu Basın Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri takdim etmesi bekleniyor.

Anadolu Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazetecilerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

ÖDÜL TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILMASI BEKLENİYOR
Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada her zaman olduğu gibi yine titiz bir çalışma sonucunda alanında başarılı isimlerin ve kuruluşların jüri tarafından belirlendiğini belirtti. Burhan, "Medya ödüllerine layık görülenleri tebrik ediyorum. Jüri üyelerine ve ödül alanların belirlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak” dedi. 

Ödüle layık görülenler,
Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Yılın Televizyonu CNN Türk, Yılın Dizisi Mehmet Fetihler Sultanı TRT 1, Yılın İnternet haber Sitesi yeniakit.com.tr ve Türk Sporuna katkıları nedeni ile Bein Sport seçildi.

"Yılın Yerel Televizyonu" kategorisinde Kayseri'den TV Kayseri ödüle layık görülürken, Yılın Yerel Radyosu Adana'dan Jest Fm oldu.

Anadolu Medya Ödülleri şu isimlerden oluşan jüri tarafından belirlendi

ÖDÜL JÜRİSİ
 Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı
Zahit Akman- Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni
Deniz Gürel- tv100 Genel Yayın Yönetmeni
Nazlı Çelik- Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni
Murat Çiçek-  Türk Medya İcra Kurulu Başkanı
Taha Dağlı- Haber Global Genel Yayın Yönetmeni

Diğer ödül kategorileri ve kazananların isimleri şöyle:
10. Anadolu Medya Ödülleri
 1-Yılın Radyosu ve programcısı- Radyo 7 Talha Bora Öğe
2-Yılın Haber Spikeri Erkek – Kaan Yakuphan 24 TV
3-Yılın Haber Spikeri Kadın – Zehra Küçükdalak NTV
4-Yılın Moderatörü   Kübra Par tv100
5-Yılın Köşe Yazarı- Yücel Koç Türkiye Gazetesi
6-Yılın Televizyonu CNN Türk
7-Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni- Mehmet Ayan HT Spor
8-Yılın Dizisi- Mehmet Fetihler Sultanı TRT1
9- Yılın Yerel İnternet Sitesi Bilecikhaber.com Mücahit Erdal
10-Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni- Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak Gazetesi
11-Yılın Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen NTV
12-Yılın Yerel Kanalı- TV Kayseri
13-Yılın Yerel Gazetesi- Ankara Ulus Gazetesi
14-Yılların Gazetesi- Bartın Gazetesi 101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapıyor Esen Aliş
15-Yılın Yerel Radyosu- Jest FM Adana
16-Yılın Muhabiri- Fulya Öztürk CNNTürk
17-Yılın kültür kanalı- VAV TV
18-Yılın Televizyon Programı- Enine Boyuna TRT1
19-Yılın Spor Programı- Kontra Global tv
20-Yılın Gazete Ankara Temsilcisi- Kadir Yıldız Türkgün Gazetesi
21- Yılın Ulusal İnternet Sitesi- www.yeniakit.com.tr 
22-Türk Sporuna katkıları nedeniyle yılın hizmet ödülü- Bein Sport
23- Jüri Özel Ödülü- Nizar Sadawi - TRT World Muhabiri "No Escape; Voices from Rafah” belgeseli yapımcısı'
24- Jüri Özel Ödülü- ⁠Hind Khodary Al Jazeera Muhabiri

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER