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AYD kısa film yarışması sonuçlandı! KONTV’ye bir ödül daha

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AYD kısa film yarışması sonuçlandı! KONTV’ye bir ödül daha

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilecek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında illerimizde görev yapan yerel medya çalışanlarına yönelik kısa film yarışması sonuçları açıklandı

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren kısa filmler belli oldu.

Gazeteci Yazar Zafer Şahin, DOÇ. DR. Nuray Hilal Togan İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ahu Özyakup, Altındağ Belediyesi Medya ve tanıtım Başkanı, Hasan Yavuz Bakır Millet Haber Ajansı ve Neşem Yaşar kültür sanat editörü, tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda, KONTV çalışanlarından Serhan Doğan'ın "Karton Evler” isimli kısa filmi 3'lük ödülüne layık görüldü.

Yerel Medya ve Gençlik Kısa Film Yarışması sonuçları şöyle;

1.  Yapımcı Yönetmen Selim Uyar'ın "Mustafa Abi'de Su Var” filmi oldu.

2. Yapımcı Yönetmen, Cemre Tatar'ın Hatırla isimli kısa filmi aldı.

3. Yönetmen Serhan Doğan'ın "Karton Evler” isimli kısa filmi kazandı. (KONTV)

Yerel Medya ve Gençlik Kısa Film Yarışması Gala programı 16 Kasım Cumartesi günü Saat 14.00'de Ankara Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesinde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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