Başka Bir Sen Filmi Ne Zaman Yayınlanıyor! İşte Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Yayınlanacağı Platform

Başrollerini Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Başka Bir Sen filmi için heyecan dorukta! Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde çekilen ve komedi türünde izleyicilerle buluşacak olan film, bugün izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Başka Bir Sen hangi platformda yayınlanacak? Saat kaçta izlenebilecek? İşte detaylar...

Başka Bir Sen Hangi Platformda Yayınlanacak?

MGX Film yapımcılığında hayata geçirilen Başka Bir Sen, 7 Mart 2025 itibarıyla Disney+ platformunda izlenebilecek.

Başka Bir Sen Yayınlandı mı?

Senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınan film henüz yayınlanmadı. Disney+'ta belirlenen bir saat açıklanmasa da öğle saatlerinden sonra izlenebilir olması bekleniyor.

Başka Bir Sen Oyuncu Kadrosu

Filmde sevilen oyuncular bir araya geliyor:

Giray Altınok

Ezgi Mola

Kerem Özdoğan

Şükran Ovalı

Nevra Serezli

Hüseyin Avni Danyal

Deniz Cengiz

Ömer Faruk Çavuş

Cihat Tamer

Nergis Çorakçı

Mine Teber

Osman Alkaş

Başka Bir Sen Konusu

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz (Giray Altınok), Derya (Ezgi Mola) ile beklenmedik bir şekilde karşılaşır. Ancak bu karşılaşma büyük bir kazayla sonuçlanır ve ikilinin hayatı tamamen değişir. Bu tuhaf olay sonrası Mümtaz ve Derya her sabah farklı bedenlerde uyanmaya başlar. Film, aile olmanın zorluklarını ve sonsuz aşkın mümkün olup olmadığını eğlenceli bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi