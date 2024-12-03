GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

İlham veren 17 film önerisi! İzledikçe umut bulacaksınız

İlham veren 17 film önerisi! İzledikçe umut bulacaksınız
Zorlu anlarda bir film tüm hayatınızı değiştirebilir. İşte sizi derinden etkileyecek 17 film önerisi...

Hayatın zorlayıcı anlatında bir film bazen en büyük ilham kaynağınız olabilir.

Gerek gerçek hayattan esinlenmiş gerek hayal gücüyle harmanlanmış hikayeler umut dolu bir yolculuk sunar.   

Picture background  

Bazen bir film sadece bir hikaye anlatmaz; aynı zamanda hayata farklı bir pencereden bakmanızı sağlar. İlham veren bu filmler zor anlarınızda size ışık tutabilir.

Listemizdeki 17 film umut, cesaret ve yaşam sevincini yeniden keşfetmenize yardımcı olacak!   

Hayat Güzeldir   

Pi'nin Yaşamı

Picture background

Forrest Gump   

3 İdiots   

Umudunu Kaybetme   

Uyanışlar   

Lucy   

Akıl Oyunları   

Picture background

Guguk Kuşu   

Her Çocuk Özeldir   

Piyanist   

Wonder   

Kör Nokta   

Picture background

Can Dostum   

Peekay   

Ölü Ozanlar Derneği   

Hachiko

Bu filmlerden birini izlmek, belki de sizi harekete geçirecek ilk adım olabilir. Peki ya sizin hayata dair en çok etkilendiğiniz film hangisi? Düşüncelerinizi paylaşın!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Film #sinema #en iyi 17 film

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER