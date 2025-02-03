“Şakir Paşa Ailesi’’ dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri: Güçlü dönem yapımında hangi isimler yer alıyor?

NOW TV’nin yeni yapımı “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar“, dönemin sınırlarını zorlayan ünlü Şakir Paşa ailesinin entrikalarla dolu yaşamını ekrana taşıyor. Bu güçlü kadro, zengin hikayesiyle izleyicileri zamanın ötesinde bir dünyaya götürüyor. Peki bu güçlü kadroda hangi isimler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

NOW TV'nin dikkat çeken yeni yapımı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", dönemin ötesine geçen ve pek çok gizemle dolu ünlü Şakir Paşa ailesinin hikayesini izleyicilere sunuyor. 1912 yılında başlayan bu etkileyici dizi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, İtalyan eşiyle birlikte Büyükada'ya dönüş yapmasının ardından gelişen olayları konu alıyor.

Aile içindeki dramalar, sanat ve edebiyat dünyasında iz bırakan figürlerin ortaya çıkışı ve modern Türkiye'nin sanat tarihini şekillendiren Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi önemli sanatçıların hayatına ilham veren bir öykü, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve derin karakter analizleriyle dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi topluyor.

İşte, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında tüm bilmek istedikleriniz.

Şakir Paşa Ailesi oyuncu kadrosu

İsmet - Vahide Perçin

Ailenin güçlü ve özverili annesi olan İsmet, evi bir arada tutmaya çalışan, çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir kadındır. Oğlu Cevat'a duyduğu derin sevgi ve bağlılık, bazen onun hatalarını göz ardı etmesine neden olsa da, her zaman onun yanında yer almaktadır.

Eşinin, yani evin sert ve otoriter figürü Şakir Paşa'nın tavırlarına karşı sabırlı bir yaklaşım sergileyen İsmet, evdeki krizleri çözmeye çalışan ve ailesini bir arada tutmaya çalışan bir kadındır. Duygusal bağları ise zaman zaman zayıflıklarının ön plana çıkmasına yol açmaktadır.

Şakir Paşa - Fırat Tanış

Ailenin sert ve disiplinli babası Şakir Paşa, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı, katı kuralları olan bir figürdür. Kızlarını güçlü, kararlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırken, özellikle özgür ruhlu oğlu Cevat'ın yaşam tarzı onun için tam anlamıyla bir karşıtlıktır.

Cevat'ın eve dönüşü, Şakir Paşa için büyük bir hayal kırıklığına yol açarken, annesi İsmet için bu durum tam tersine büyük bir mutluluk kaynağıdır. Baba-oğul arasındaki bu çekişme, dizinin en etkileyici dramatik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Cevat Şakir - Cem Yiğit Üzümoğlu

Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir, özgürlüğüne düşkün, sanatçı ruhlu bir genç. Hayatı kendi kurallarıyla yaşamak isteyen Cevat, ailesinin beklentilerine aykırı hareket eden biri olarak öne çıkıyor.

Roma'da eğitimini yarıda bırakıp kendi hayat yolunu seçmesi, özellikle babasıyla olan ilişkisini oldukça gergin hale getiriyor. Annesiyle derin bir bağ kuran Cevat, babasıyla ise mesafeli bir ilişkiye sahip. Babasına rağmen sevdiği kadınla evlenmesi de bu gerilimi daha da artırıyor.

Sara - Devrim Yakut

Sara, ailenin içindeki karmaşaya rağmen olaylara her zaman farklı bir bakış açısıyla yaklaşan güçlü bir kadın karakterdir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde, yaşanan gerginliklere karşı denge sağlayıcı bir rol üstlenerek, izleyicilerin ilgisini çeken önemli bir figür haline gelir.

Aniesi - Denise Capezza

Cevat Şakir'in İtalyan eşi Aniesi, ailenin dinamiklerine sonradan dahil olmuş, fakat kısa sürede büyük değişimlere yol açmış bir karakterdir. Büyükada'ya dönüşlerinden itibaren, yalnızca aile içindeki ilişkileri değil, dönemin sosyal yapısını da etkileyen önemli bir figür haline gelir.

Ayşe - Nilsu Berfin Aktaş

Şakir Paşa ailesinin genç üyesi Ayşe, yaşı küçük olmasına rağmen güçlü bir karakter gelişimine sahip bir kişilik sergiler. Ailesinin kalıplarını aşmaya çalışan Ayşe, kendi yolunu bulma mücadelesi verir.

Sümbül - Helin Kandemir

Aile içindeki karmaşadan en çok etkilenen karakterlerden biri olan Sümbül, hırçın yapısı ve güçlü duruşuyla dikkat çeker. Dizideki en ilginç karakterlerden biri olarak, yaşanan olaylara karşı tepkilerini açıkça gösterir.

Hakkiye - Yağmur Başkurt

Hakkiye, aile içindeki hizmetkar olarak, olayların hem içinden hem de dışından bakabilen bir gözlemci karakter.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi