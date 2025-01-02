2 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczane listesi!

İşte 2 Ocak Perşembe günü Konya nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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SEZER
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FERHUNİYE MAHALLESİ DARÜŞŞİFA SOKAK ARZUM APARTMANI NO:2B SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI 350 19 99)
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352 47 46
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Selçuklu
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GÜLERYÜZ
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KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU
(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)
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257 04 05
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Meram- Selçuklu
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AKŞEMSETTİN
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AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, AKŞEMSETTİN 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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257 04 05
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Meram
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VARLIK
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ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK 38A MERAM
(MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKIŞI ÇAPRAZI)
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323 67 67
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Karatay
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ENNTEPE
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KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFİCE KARATAY
(ENNTEPE AVM)
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503 63 77
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Meram-Selçuklu
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TOPATAN
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İHSANİYE MAHALLESİ SULTAN CEM CADDESİ BÜYÜKCERAN APT. NO:4B SELÇUKLU
(ŞATOFORM KAVŞAĞI)
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351 75 23
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Meram- Karatay
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ÖZEN
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SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2D MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
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352 27 26
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Selçuklu
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VİTAMİN
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MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(ÖZALKENT PTT KARŞISI)
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245 17 06
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Selçuklu
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AYSEL
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MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU
(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇARPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI, PRESTİJ ÇARŞISI.)
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251 51 71
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Selçuklu
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BEGÜM
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BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:10A SELÇUKLU
(TOKİ 31 NOLU SAĞLIK OCAĞI- TOKİ CAMİİ YANI)
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263 10 63
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Selçuklu
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ASYA
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BOSNA HERSEK MAHALLESİ SONER SOKAK NO:1B-1C SELÇUKLU
(BAŞÇARŞISI, KAYALAR CAMİİ YANI)
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241 45 81
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi