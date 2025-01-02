GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SAĞLIK Haberleri

2 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczane listesi!

- Güncelleme Tarihi:

2 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczane listesi!
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 3 Ocak Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

              İşte 2 Ocak Perşembe günü Konya nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

SEZER

FERHUNİYE MAHALLESİ DARÜŞŞİFA SOKAK ARZUM APARTMANI NO:2B SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI 350 19 99)

352 47 46

Selçuklu

GÜLERYÜZ

KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU

(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)

257 04 05

Meram- Selçuklu

AKŞEMSETTİN

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7A SELÇUKLU

(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, AKŞEMSETTİN 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

257 04 05

Meram

VARLIK

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK 38A MERAM

(MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKIŞI ÇAPRAZI)

323 67 67

Karatay

ENNTEPE

KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFİCE KARATAY

(ENNTEPE AVM)

503 63 77

Meram-Selçuklu

TOPATAN

İHSANİYE MAHALLESİ SULTAN CEM CADDESİ BÜYÜKCERAN APT. NO:4B SELÇUKLU

(ŞATOFORM KAVŞAĞI)

351 75 23

Meram- Karatay

ÖZEN

SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2D MERAM

(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)

352 27 26

Selçuklu

VİTAMİN

MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU

(ÖZALKENT PTT KARŞISI)

245 17 06

Selçuklu

AYSEL

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU

(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇARPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI, PRESTİJ ÇARŞISI.)

251 51 71

Selçuklu

BEGÜM

BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:10A SELÇUKLU

(TOKİ 31 NOLU SAĞLIK OCAĞI- TOKİ CAMİİ YANI)

263 10 63

Selçuklu

ASYA

BOSNA HERSEK MAHALLESİ SONER SOKAK NO:1B-1C SELÇUKLU

(BAŞÇARŞISI, KAYALAR CAMİİ YANI)

241 45 81

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane #Sağlık

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER