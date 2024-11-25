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Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları ücretli olacak

Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları ücretli olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, aile hekimlerinden alınan ehliyet raporlarının ücretli hale getirileceğini açıkladı.

Eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirme süreci sürücüler için önem taşıyor.

Milyonlarca vatandaşın eski tip ehliyetlerini yenilerken nüfus müdürlüklerine vermesi gereken evraklardan biri de aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarıydı.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ALACAKLARI İLGİLENDİREN GELİŞME

Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Usta, aile hekimlerinden ehliyet için alınan sağlık raporlarının ücretli hale getirileceğini duyurdu.

"AİLE HEKİMLERİMİZİN VERDİĞİ BİR KISIM RAPORLARI ÜCRETLİ HALE GETİRİYORUZ"

Usta, "Aile hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Aile hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizde verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip burada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz.

Kaynak: AA

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