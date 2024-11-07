Konya 7 Kasım Perşembe Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi eczane hizmeti sağlık hizmetlerine ulaşımın hızla sağlanabilmesi için büyük önem taşırken, aynı zamanda Konya'daki sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkili bir şekilde sürdürülmesine olanak tanıyor.
İşte Konya 7 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ERDOĞAN
|
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:31F SELÇUKLU
(BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
|
350 95 21
|
Selçuklu
|
BOTANİK
|
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
|
408 39 38
|
Meram- Selçuklu
|
PALMİYE
|
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)
|
503 42 99
|
Meram
|
BURAK AKBUĞA
|
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
320 25 30
|
Karatay
|
YENİ ŞİFA
|
ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:9C KARATAY
(İŞ BANKASI MERKEZ ŞUBE KARŞISI, ALADDİN TEPESİ YANI)
|
0532 425 20 28
|
Meram-Selçuklu
|
PAZAR
|
SAHİBİATA MAHALLESİ SAHİBİATA CADDESİ KAYALAR APT. NO:202D MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-BALIK HALİ KARŞISI)
|
352 60 08
|
Meram- Karatay
|
BARAN
|
ULUĞBEY MAHALLESİ BOZDEMİR SOKAK B BLOK NO:25C MERAM
(MERAM HADİMİ GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİ VE 53 NOLU ERTUĞRULGAZİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
|
302 56 24
|
Selçuklu
|
ALİ KEREM
|
BEDİR MAHALLESİ ADAKLI SOKAK NO:15B SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI, 71 NOLU ASM YANI)
|
245 41 41
|
Selçuklu
|
ELİF ŞİFA
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:23E SELÇUKLU
(70 NOLU M.ÇINAR ASM KARŞI ÇAPRAZI,MEDOVA HASTANESİ YAKINI)
|
551 50 55
|
Selçuklu
|
VİZYON
|
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27S SELÇUKLU
(OTOGAR ARKASI 28 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, İKONİA İŞ MERKEZİ)
|
290 48 00
|
Selçuklu
|
KAMPÜS
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ FORUM KAMPÜS NO:248T SELÇUKLU
(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARŞISI FORUM KAMPÜS AVM ALTINDA (YIKILAN OPET PETROL YERİ)
|
247 48 44
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi