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Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 10 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler

Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 10 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler

Konya'da 10 Aralık 2024 tarihinde nöbetçi eczanelerin listesi açıklandı. Telefon ve adres bilgileri haberimizde...

                       Konya 10 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

BEŞYOL

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:92B KARATAY

(KONYA HOSPİTAL KARŞISI, MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ YANI 350 81 62)

350 81 09

Selçuklu

ESRA AYHAN

FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIR TÜRK SOKAK NO: 20E SELÇUKLU

(NENE HATUN PARKI İÇİ, 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

302 86 36

Meram- selçuklu

EŞREFOĞLU

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:250A MERAM

(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI 324 45 15)

324 45 49

Meram

BURAK AKBUĞA

HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM

(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

320 25 30

Karatay

ULUKAN

KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:49A-B KARATAY

(43 NOLU ASM KARŞISI)

233 34 20

Meram-selçuklu

KONYA

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77B MERAM

(ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

322 89 99

Meram- karatay

BÜŞRA

DOĞUŞ MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:267C KARATAY

(72 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

0506 192 90 18

Selçuklu

ÖZGÜVEN

ESENLER MAHALLESİ GENÇ OSMAN CADDESİ NO:44A SELÇUKLU

(83 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

324 26 22

Selçuklu

NESRİN

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU

(BARIŞ CADDESİ BP PETROL YANI, KANAL YAKINI)

251 89 90

Selçuklu

KAPTAN

AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK 2A SELÇUKLU

(ARDIÇLI AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)

0505 567 13 66

Selçuklu

SEÇKİN

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:113B SELÇUKLU

(ÖZEL FARABİ HASTANESİ CİVARI, JAPON PARKI YANI)

350 87 57

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #eczane

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