Konya’da sağlık hizmetlerine büyük destek: Hayırsever iş adamından tam donanımlı ambulans bağışı

Konya’da hayırsever vatandaşların sağlık alanında verdikleri katkılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu halkaya son olarak hayırsever iş insanı Abdurrahman Küçükcanbazlar tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde kullanılmak üzere bağışlanan tam donanımlı ambulans eklendi.
Bağışlanan ambulansın teslim töreni öncesinde konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç,
"Şehrimiz, sağlık alanında oldukça iyi bir konumdadır. Yakalanan bu başarıda hayırseverlerimizin de katkısı oldukça güzel bir seviyededir. Bizler yapılan bu yardımlardan dolayı tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yardımlarını kabul etsin, kazançlarını bereketli kılsın” dedi.
Hayırsever İş Adamı Küçükcanbazlar'da güzel ve anlamlı bir hayır hizmetine vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Şehrimize sağlık alanında katkı sağlıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Rabbim hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.
Ambulans teslim törenine Acil sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, Başkan Yardımcısı Dr. Alper Çelikdelen ile 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Burak Polat ve çok sayıda 112 çalışanı katıldı. Bağışlanan ambulansın Meram 4 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda hizmet vereceği açıklandı.
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