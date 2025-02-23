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Bahçeli’den AK Parti’nin büyük kongresine anlamlı hediye

Bahçeli’den AK Parti’nin büyük kongresine anlamlı hediye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. 

Bu anlamlı armağan; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni,
Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.

Bahçeli'nin gönderdiği hediye, parti tarafından, "Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi" olarak tanımlandı.

 

Kaynak: AA

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