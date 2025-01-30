Tuğba Işık Ercan kimdir? Tuğba Işık Ercan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Tuğba Işık Ercan özel hayatı ve biyografisi

​AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu atama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından duyuruldu. Peki, Tuğba Işık Ercan kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

Tuğba Işık Ercan kimdir?

Doğum: 1977 (48 yaşında)

Tuğba Işık Ercan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1994 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü'ne girdi ve 1999 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından, ABD'ye giderek eğitimine devam etti. 2001 yılında Rochester Community College, MN'de Bilgisayar Bilimleri bölümünü, 2003 yılında ise Cuyahoga Community College, OH'de Bilişim Teknolojileri önlisans programını tamamladı.

Amerika'da kaldığı süre zarfında, her iki üniversitenin Müslüman Öğrenci Birliği'nde (Muslim Students Association) görev aldı ve burada kız öğrenci başkanlığı yaptı. 2003-2006 yılları arasında Faith Islamic Academy, Akron, OH'da fen bilgisi öğretmeni ve teknoloji koordinatörü olarak çalışırken, University of Akron'da Eğitim Teknolojileri üzerine yüksek lisans yaptı.

2006 yılında Türkiye'ye dönerek, 2006-2007 yıllarında özel eğitim kurumlarında kimya öğretmenliği yaptı. 2007-2009 yılları arasında eğitimle ilgili çeşitli makale tercümeleri gerçekleştirdi ve Tim Seldin'in "Harika Çocuk (Montessori Sistemi)" kitabını çevirdi. Ayrıca özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalar yürüttü.

2009 yılından itibaren kendi kurduğu Zenith Eğitim Danışmanlık şirketinde eğitimler vererek danışmanlık yapmaya başladı. Aynı zamanda KADEM Eğitim Komisyonu üyesi ve İnsani Gelişim ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV) Mütevelli Heyet üyesi olarak görev aldı. Bu vakıf bünyesinde Müslüman Kadının Tarihi Mirası projesine katkı sağladı. KAİM (Kadıköy İmam Hatipliler) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 2012-2015 yılları arasında, AK Parti İstanbul Ana Kademe İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ni ise 2015-2018 yıllarında üstlendi. Her iki dönemde de Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca, 27. Dönem AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve iki çocuk annesi olan Tuğba Işık Ercan, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi