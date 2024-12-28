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1922 Konyaspor ikinci devreye hazırlanıyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor ikinci devreye hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, devre arası çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlar; günü taktik ağırlıklı antrenmanda değerlendirdi. Haftayı Konya'da tamamlayacak Yavru Kartallar, gelecek hafta Antalya'da giderek kampa girecek.

Hazırlık maçı da oynanacak

1922 Konyaspor, devre arası Konya kampını hazırlık maçıyla noktalayacak. 30 Aralık Pazartesi günü Nevşehir'e hareket edecek Yavru Kartallar, Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Bu maçın ardından kısa bir tatile çıkacak yeşil-beyazlılar, akabinde Antalya kampına start verecek.

(Selman Kaya)

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