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Bizim çocuklar bugün Macaristan ile karşılaşacak

Bizim çocuklar bugün Macaristan ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan’ı konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

Arda Güler ve Merih Demiral cezalı

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek. ​​​​​​​

Üç oyuncu ilk kez aday kadroda

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Türkiye'nin aday kadrosu ​​​​​​​

30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Muhtemel 11'imiz: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, Kaan, Orkun, Hakan, Kenan, Kerem, Barış Alper

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

Kaynak: Haber Merkezi

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