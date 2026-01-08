BAL’da ilk yarı tamamlandı: Konya ekipleri ne yaptı?

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun ilk devresini tamamladı. Konya ekipleri sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparken, bu grafiği ve performansı sürecin son haftalarına taşıyamadı. Peki, Konya temsilcileri sezonun ilk devresini nasıl tamamladı?
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Konya temsilcilerinden Ereğlispor, averajla liderlik koltuğunda yer aldı. 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, hanesine yazdırdığı 23 puanla birlikte liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puana sahip Manavgat Belediyespor ve Yeşil Çivril Belediyespor ise en yakın takipçileri oldu.
Akşehir son haftalarda düştü
Burada yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan 1922 Akşehirspor, son haftalarda düşüş yaşadı. 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti alan Akşehir ekibi, topladığı 20 puanla 7. sırada kendisine yer buldu. Akşehirspor'un zirve ile arasında 3 puan fark bulunuyor.
Kulu aradığını bulamadı
BAL'da yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan Kulu Belediyespor, 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kulu ekibi hanesine yazdırdığı 15 puanla sezonun ilk devresini 10. sırada tamamladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”