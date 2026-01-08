BAL’da ilk yarı tamamlandı: Konya ekipleri ne yaptı?

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun ilk devresini tamamladı. Konya ekipleri sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparken, bu grafiği ve performansı sürecin son haftalarına taşıyamadı. Peki, Konya temsilcileri sezonun ilk devresini nasıl tamamladı?

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Konya temsilcilerinden Ereğlispor, averajla liderlik koltuğunda yer aldı. 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, hanesine yazdırdığı 23 puanla birlikte liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puana sahip Manavgat Belediyespor ve Yeşil Çivril Belediyespor ise en yakın takipçileri oldu.

Akşehir son haftalarda düştü

Burada yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan 1922 Akşehirspor, son haftalarda düşüş yaşadı. 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti alan Akşehir ekibi, topladığı 20 puanla 7. sırada kendisine yer buldu. Akşehirspor'un zirve ile arasında 3 puan fark bulunuyor.

Kulu aradığını bulamadı

BAL'da yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan Kulu Belediyespor, 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kulu ekibi hanesine yazdırdığı 15 puanla sezonun ilk devresini 10. sırada tamamladı.

(Hasan Yıldırım)