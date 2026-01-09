Konyaspor’da kamp sona erdi

Konyaspor'da Antalya kampı sona erdi. Devre arası hazırlıklarını Belek'te gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, tempolu bir süreçten geçti. 2 Ocak Cuma gününden itibaren yüksek tempoda kamp geçiren Anadolu Kartalı, 10 Ocak Cumartesi günü itibariyle Antalya kampını noktaladı.
Konyaspor izne ayrıldı
Anadolu Kartalı Antalya kampının ardından izne ayrılacak. 10 Ocak Cumartesi günü son çalışmasını yapacak yeşil-beyazlılar, 11 Ocak Pazar gününü ise izinli olarak değerlendirecek. Anadolu Kartalı 12 Ocak Pazartesi günü itibariyle; Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına start verecek.
(Hasan Yıldırım)