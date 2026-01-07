GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Anders Bærtelsen adım adım Konyaspor’a!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Anders Bærtelsen adım adım Konyaspor’a!
Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor! Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, hemen akabinde sol stoper ve sol kanat bölgelerine odaklandı. Anadolu Kartalı'nda isimler netlik kazanmaya başladı.

 

Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor! Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, rotasını sol stoper ve sol kanat bölgelerine çevirdi. Anadolu Kartalı'nda bu bölge için düşünülen isimler netlik kazanmaya başladı.

Stoper de Viking'den!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu sezon başında dönemin Başakşehir'i ile Norveç'in Viking takımıyla Avrupa arenasında karşılaşmış; boy gösterilen 2 maçta rakipten 2 oyuncuyu gözüne kestirmişti. Daha sonraki süreçte Anadolu Kartalı'nda görev alan Atan; Viking'de beğendiği 2 oyuncunun ismini yönetimle paylaşmıştı. Bu isimlerden Sander Svendsen transfer edilirken; diğer isim için ise beklemeye alınmıştı. Gelinen son noktada; Norveçli o isim için de düğmeye basıldı. Peki, o oyuncu kim?

Anders Bloch Bærtelsen için düğmeye basıldı

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlı kurmaylar; Norveç'in Viking takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Anders Bloch Bærtelsen için harekete geçti. Viking ile görüşmelerini sürdüren Anadolu Kartalı, uygun şartların oluşması halinde 1.90'lık oyuncuyu kadrosuna katacak.

Konya Norveç'e döndü

Geçtiğimiz yıllarda Balkan ekolünü benimseyen Konyaspor, gelinen son noktada rotasını kuzeye çevirdi. Anadolu Kartalı Anders Bloch Bærtelsen transferini de tamamlaması halinde; bu sezon yeşil-beyazlı takımın kadrosunda tam 3 Norveçli oyuncu olacak. (Hasan Yıldırım)

