Son Dakika
SPOR Haberleri

Potada rakip Ormanspor!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Potada rakip Ormanspor!
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 19. haftasında Ankara temsilcisi Ormanspor’u konuk edecek.

15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 4. sırada giren sarı-siyahlılar, 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 6. sırada bulunan rakibine karşı kazanmak için mücadele edecek. 9 Ocak Cuma günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hedef 4. seri

Konya Büyükşehir Belediyespor, bu sezonki 4. galibiyet serisine ulaşmak istiyor. Sezonun ilk 7 haftasını galip tamamlayan Konya ekibi, yaşadığı talihsiz mağlubiyetin ardından 3 maçlık seri daha yakalamıştı.

Bu seriyi de kaptıran sarı-siyahlılar; akabinde 3 maçlık yeni bir galibiyet serisi oluşturmuştu. Zirveden kopmak istemeyen Konya ekibi, Ormanspor karşısında da kazanarak yeni bir serinin fitilini ateşlemek istiyor.

(Hasan Yıldırım)

 

