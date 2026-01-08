Potada rakip Ormanspor!

15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 4. sırada giren sarı-siyahlılar, 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 6. sırada bulunan rakibine karşı kazanmak için mücadele edecek. 9 Ocak Cuma günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Hedef 4. seri
Konya Büyükşehir Belediyespor, bu sezonki 4. galibiyet serisine ulaşmak istiyor. Sezonun ilk 7 haftasını galip tamamlayan Konya ekibi, yaşadığı talihsiz mağlubiyetin ardından 3 maçlık seri daha yakalamıştı.
Bu seriyi de kaptıran sarı-siyahlılar; akabinde 3 maçlık yeni bir galibiyet serisi oluşturmuştu. Zirveden kopmak istemeyen Konya ekibi, Ormanspor karşısında da kazanarak yeni bir serinin fitilini ateşlemek istiyor.
(Hasan Yıldırım)