Konyaspor transferde hız kesmiyor! Rota sol kanat

Konyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, rotasını 2 bölgeye çevirdi. Peki, bu oyuncular takıma ne zaman katılacak?
Konyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'in kalan bölümlerinde kâbus görmek istemeyen, Türkiye Kupası'nda ise finale kadar uzanmayı amaçlayan Anadolu Kartalı, kritik bir süreçten geçiyor. Peki, Konyaspor transfer dönemini nasıl değerlendiriyor?
Oyuncular resmen açıklandı
Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuları resmen açıkladı. Yeşil-beyazlılar sol bek Arif Boşluk, orta saha Sander Svendson, Berkan Kutlu ve sağ kanat Deniz Türüç'ü renklerine bağlarken; transfer sürecinin resmen açılmasıyla birlikte bu transferleri kamuoyu ile paylaştı. Peki, Konyaspor'un yeni rotası ne?
Önce kanat, sonra savunma
Anadolu Kartalı'nın transferdeki rotası da belli oldu. Hem Adil Demirbağ hem de Riechedly Bazoer'in takıma dönmesiyle savunma hattında nefes alan yeşil-beyazlılar, rotasını direkt olarak kanat bölgesine çevirdi. Konyaspor, öncelikli olarak bilekleri sağlam bir sol kanat oyuncusunu takıma kazandıracak.
Takviyeler yabancı olacak
2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar tek yabancı transfer eden Konyaspor, hem sol kanat hem de sol ayaklı sol stoperde yabancı isimleri tercih edecek. Anadolu Kartalı'nda yurt içinde ve dışında çalışmalar devam ediyor.
