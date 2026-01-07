GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,36
STERLİN
58,33
GRAM
6.344,72
ÇEYREK
10.431,12
YARIM ALTIN
20.759,75
CUMHURİYET ALTINI
41.388,54
SPOR Haberleri

Antalya kampında sona gelindi

Hasan Yıldırım
Muhabir
Antalya kampında sona gelindi

Konyaspor, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kamp çalışmasında sona geldi. 1 Ocak Perşembe günü Konya'da toplanan, 2 Ocak Cuma günü itibariyle de Antalya'nın Belek ilçesinde kampa giren yeşil-beyazlılar, sürecin son aşamasına geldi. Peki, Konyaspor'da kamp ne zaman sona erecek?

Kampta son günler

2 Ocak Cuma gününden bu yana Antalya'da kampta bulunan Konyaspor, sürecin son aşamasına geldi. 7 Ocak Çarşamba gününü hazırlık maçıyla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanların ardından süreci tamamlayacak. Konyaspor, 10 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından Antalya kampını noktalayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER