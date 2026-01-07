Antalya kampında sona gelindi

Konyaspor, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kamp çalışmasında sona geldi. 1 Ocak Perşembe günü Konya'da toplanan, 2 Ocak Cuma günü itibariyle de Antalya'nın Belek ilçesinde kampa giren yeşil-beyazlılar, sürecin son aşamasına geldi. Peki, Konyaspor'da kamp ne zaman sona erecek?
Kampta son günler
2 Ocak Cuma gününden bu yana Antalya'da kampta bulunan Konyaspor, sürecin son aşamasına geldi. 7 Ocak Çarşamba gününü hazırlık maçıyla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanların ardından süreci tamamlayacak. Konyaspor, 10 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından Antalya kampını noktalayacak.
(Hasan Yıldırım)