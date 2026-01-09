Akşehir’de yaprak dökümü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcilerinden 1922 Akşehirspor, teknik direktör Cenap Taner ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sezona iddialı başlayan ve ligin ilk devresinde lider Ereğlispor'un 3 puan gerisinde yer alan Akşehir ekibi, yaşanacak kan değişikliğinin takıma olumlu yansıyacağını düşündü.
Taner'e teşekkür edildi
Akşehirspor, 8 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Cenap Taner'e teşekkür etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "1922 Akşehirspor olarak, görev süresi boyunca kulübümüze emek veren Cenap Taner hocamıza teşekkür ederiz. Verdiği mücadele, kattığı değer ve Akşehirspor armasına duyduğu saygı için kendisine minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
(Hasan Yıldırım)