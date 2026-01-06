Konyaspor geri sayımda!

An itibariyle Antalya'da kampta bulunan yeşil-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi günü süreci tamamlayacak. Peki, Konyaspor ilk resmi maçına ne zaman çıkacak?
İlk maç 1 hafta sonra!
Konyaspor, sezonun ikinci devresindeki ilk resmi maçına tam 1 hafta sonra çıkacak. Anadolu Kartalı tarihler 15 Ocak Perşembe gününü gösterdiğinde; Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Anadolu Kartalı bu maçtan 4 gün sonra ise; 19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
(Hasan Yıldırım)