SPOR Haberleri

Potada Orman mesaisi

Hasan Yıldırım
Muhabir


Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 19. haftasında oynayacağı Ormanspor maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

Antrenmanlarda tempo yüksek

Haftaya 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada giren Konya Büyükşehir Belediyespor, Ormanspor maçına tempolu bir şekilde hazırlanıyor. Hafta başından bu yana çalışan Konya ekibi, 8 Ocak Perşembe günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ormanspor arasında; 9 Ocak Cuma günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

