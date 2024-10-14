“Çok daha iyi olacağız”

Konya Büyükşehir Belediyespor’un başarılı koçu Volkan Ertetik, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig’in 6. haftasında oynanan ve 73-67’lik skorla kazanılan Haremspor maçının ardından konuştu.

Haremspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Ertetik; "Haremspor iyi basketbol oynayan bir takım. Kendi evimizde kaybetmememiz gerekiyor. Çok yoğun bir haftadayız. 2 gün önce Ankaragücü'ne kaybettikten sonra bu maçın önemi daha da arttı” dedi.

"Maça çok iyi başladık”

Kritik maça iyi başladıklarını ifade eden Ertetik; "Çocuklar maça çok iyi başladı. Aralarda tabii ki düşüşler oldu. Dediğim gibi; maç sonları gerçekten 2-3 senedir beraber oynayan çocuklar gibi oynuyorlar. Bu bizim için önemli. Savunmayı biraz aştık. Yine söylüyorum; savunmada istediğimiz noktaya geldiğimiz zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. 6. haftaya geldik. Savunmamızın biraz daha oturması gerekir. Bugün biraz daha savunmamızı istediğimiz seviyede. Ama daha da iyi olmamız lazım” diye konuştu.

"Fikstür avantajını iyi değerlendiriyoruz”

Volkan Ertetik, "Sezon başında bir fikstür avantajımız olduğunu söylemiştik. Bunu da çok iyi değerlendiriyoruz. Şu anda istediğimiz her şey oluyor. Cuma günü de Finalspor karşısında kazanırsak iyi bir ivme yakalamış olacağız. Umarım böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi