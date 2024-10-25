Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde yenilgisiz devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşılaştı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertli ekibin golünü 49'uncu dakikada Youssef En Nesyri atarken; konuk takımın golü 15'inci dakikada Christian Eriksen'den geldi. Bu maçın ardından Fenerbahçe, 5 puana ulaştı. Manchester United ise puanını 3 yaptı.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekip, 3 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise, Twente ve Manchester United ile karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, 36 takımlı ligin 14'üncü sırasında yer alıyor.

OSAYI-SAMUEL İLK 11'E DÖNDÜ

Sakatlığı atlatan ve Avrupa Ligi'ndeki kırmızı kart cezası da sona eren Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi-Samuel, 9 maç sonra ilk 11'e döndü. Son olarak Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Manchester United karşısında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'deki tercihi oldu. Ancak maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan Osayi, 62'nci dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

MOURİNHO, 25'İNCİ KEZ MANCHESTER UNİTED'A RAKİP OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı eski takımı Manchester United'a 25'inci kez rakip oldu. Portekizli teknik adam bu maçlarda 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MOURİNHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Pozisyon sonrasında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

FRED VE AMRABAT ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği karşılaşmada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve sezon başında kiralık olarak sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, eski takımlarına rakip oldu. Fred ve Amrabat mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncu İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ALTAY BAYINDIR'A DESTEK

Fenerbahçe'nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır'a çiçek takdim edildi. Daha sonra tribünlere çağırılan 26 yaşındaki file bekçisi, taraftarları selamladı. Altay'ın tribünleri selamladığı anlarda sahaya giren küçük Fenerbahçe taraftarı, 26 yaşındaki kaleciye sarıldı.

Kaynak: DHA