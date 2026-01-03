Fenerbahçe transferi TFF’ye bildirdi ve lisans çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferini TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Kırmızı-beyazlı takım, oyuncunun daha önce kulüple olan ilişkisini fiilen kestiğini açıklamış ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
SAMSUNSPOR'A KARŞI SAHAYA ÇIKABİLİR
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Samsunspor ile Adana'da Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
Musaba, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.
6 MİLYON EURO
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Musaba için belirlenen 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve oyuncunun artık Fenerbahçe kadrosunun bir parçası olduğunu açıklamıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi ve bin 703 dakika sahada kaldı.
Musaba, Samsunspor'a bu sezonun başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield Wednesday'den transfer olmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi