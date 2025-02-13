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Galatasaray- AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray- AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar’a konuk olacak. Sarı Kırmızılı ekip, Kasım ayında Hollanda temsilcisiyle oynadığı grup maçında 1-1’lik skorla berabere kalmıştı. Bugün ise Galatasaray, Türk takımlarına karşı hiç mağlubiyet almayan AZ Alkmaar’a karşı tarihi bir galibiyet almak için sahaya çıkacak. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve karşılaşma hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Galatasaray, Türk takımlarına karşı hiç mağlubiyet almamış AZ Alkmaar'a karşı tarihi bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşması, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele haline geldi.

İki maç üzerinden oynanacak olan bu zorlu mücadelede galip gelen takım, adını son 16'ya yazdıracak.

Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve karşılaşma ile ilgili tüm önemli detaylar!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için belirlediği kadro şu şekilde:

Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Driens Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Metehan Baltacı.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK VAR!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için play-off turuna çıkacak Galatasaray'da takımın iskeletini oluşturan 3 kritik eksik var.

Az Alkmaar'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un eksik futbolcuların yerini kimlerle dolduracağı merak ediliyor.

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #GS AVRUPA LİGİ MAÇI #Galatasaray #AZ Alkmaar #Futbol #Maç

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