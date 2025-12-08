Konya Büyükşehir Belediyespor üst üste üçüncü galibiyete uzandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. Haftada Bursa deplasmanında Final Spor’u 83-72 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine uzandı. Konya Büyükşehir Belediyespor voleybol ve judo takımları da Nevşehir’de düzenlenen müsabakalarda önemli başarılara imza attı. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi, “2025 Aile Yılı“ etkinlikleri kapsamında sporsever aileleri Laser Oryantiringi etkinliği ile bir araya getirdi.

"Türkiye'nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, basketbol, voleybol ve judo branşlarında çeşitli başarılara imza atıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. Haftada Bursa deplasmanında Final Spor ile karşı karşıya geldi.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Büyükşehir, ilk periyodu 27-22 önde kapattı. İkinci periyotta ev sahibi ekip maça ortak olmak için kıyasıya mücadele edince takımlar soyunma odasına beraberlikle girdi: 43-43.Üçüncü periyotta rakibine oran daha çok sayı üreten Büyükşehir Belediyespor, final periyodu öncesi tabelada 65-58 önde yer aldı. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Konya ekibi, mücadeleden 83-72 skorla galip ayrıldı.

Zirve yürüyüşünde hata yapmayan Büyükşehir, deplasmanda üst üste 3. galibiyetine imzasını atarken 3. sıradaki yerini korudu.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 14. Haftasında MKE Ankaragücü ile kendi saha ve seyircisi önünde kozlarını paylaşacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 14.45'te başlayacak.

VOLEYBOL TAKIMINDAN NEVŞEHİR'DEN GALİP DÖNDÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 8. hafta karşılaşmasında Nevşehir deplasmanında Ürgüp Gençlik Spor'a konuk oldu. Ürgüp Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 12-25, 17-25, 23-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Ligdeki 7. galibiyetini alan Büyükşehir, puanını 19 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Sarı siyahlı ekip, ligin 9. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Seyhan Belediyespor'u Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

JUDO TAKIMINDAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Nevşehir'de düzenlenen 2025-2026 Yılı Okul Sporları Judo Gençler (Kız-Erkek) Grup Müsabakalarına 15 şehir katılım sağladı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular tüm rakiplerini geride bıraktı. Konya'yı temsil eden dört Büyükşehirli sporcu da müsabakaları altın madalya ile tamamlayarak Konya'yı finallere taşıdı. Sporcuların isimleri ve kategorileri şu şekilde; 40 kilogramda Havva Sena Tokmak, 63 kilogramda Selin Beştav, 90 kilogramda M. Ali Aydoğdu, +90 kilogramda M. Hamza Aydilek.

LASER ORYANTİRİNGİ ETKİNLİĞİ AİLELERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında sporsever aileleri Laser Oryantiringi etkinliği ile bir araya getirdi. Meram Tavusbaba Tepesi'nde gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 200 aile katıldı. Aile bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen etkinlikte ebeveynler ve çocuklar takım halinde belirlenen parkuru en hızlı şekilde tamamlamak için ter döktü. Doğayla iç içe gerçekleşen yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Program sonunda dereceye giren takımlara ödül töreniyle hediyeleri verildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu