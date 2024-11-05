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Konyaspor’un kupada rakibi belli oldu!

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Konyaspor’un kupada rakibi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. tur kura çekimi İstanbul’da yapıldı. Konyaspor’un rakibi Kepezspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan vekili Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip mücadele edecek.

3. eleme turunda 23 Elazığ FK'yı eleyen Tümosan Konyaspor, 4. turda ile 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kepezspor Futbol ile eşleşti. Karşılaşma Konya'da oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak 4. eleme turu maçlarını kazanan takımlar, isimlerini 5. tura yazdıracak. 4. eleme turu maçları 3-4-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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