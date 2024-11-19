GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor Zirvesi geride kaldı! Vergi borcu çözüldü!

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Zirvesi geride kaldı! Vergi borcu çözüldü!
Mevlana şehri Konya, Anadolu Kartalı Konyaspor için bir araya geldi. Camianın gözü, 18 Kasım Pazartesi günü Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılan Konyaspor Zirvesi’ne çevrildi. Toplantının ardından Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Kontv ekranlarında Spor Gündemi’ne bağlanarak toplantının detaylarını aktardı. İşte detaylar...

Mevlana şehri Konya, Tümosan Konyaspor için bir araya geldi. Camianın gözü, 18 Kasım Pazartesi günü Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Konyaspor Zirvesi'ne çevrildi. Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, toplantının ardından Kontv ekranlarında Spor Gündemi'ne telefonla bağlanarak detayları aktardı. 

"Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum”

Adem Bulut; "Konyaspor için önemli toplantıydı. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, 8 vekilimizin ve eski Konyaspor başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Davete icabet etmeyen ve katılmayan bazı vekillerimiz okuldu mazeret bildirdiler. Bizi üzen kısım oda başkanlarının katılmaması ve burada olmamasıydı. Çünkü gündem Konyaspor olunca el birliği ile taraftarı, valisi, oda başkanı, büyükşehir belediye başkanıyla hepsinin burada olmasını arzu ediyorduk. Maalesef oda başkanları katılmadı” dedi.

"Vergi borcunu çözdük”

Bulut, "Önceliğimiz vergi yapılandırılması ve vergi borcuydu. Belli bir tarihe kadar süremiz var. Bu süre zarfında eğer bu borcu ödemezsek ya da yapılandırılmazsa Konyaspor'un puan silme cezası ile karşı karşıya kalacağı bir durum söz konusuydu. Bugün itibariyle onu çözdük. 24 veya 36 ay taksitle onu çözmüş olacağız. Borcun peşinat noktası var. Önce onu vereceğiz. Geri kalanını yapılandıracağız. Yüzde 10-12'lik rakamı ödeyeceğiz. Geri kalanı 24 veya 36 ay taksitle yapılandıracağız” diye konuştu.

"Bizim için yapılandırmak önemli”

Borcun faizinden henüz kurtulamadıklarını belirten Adem Bulut; "Faizden tam kurtulmuyoruz. Yapılandırma olduğu için ufak bir faiz olacak. Bizim için asıl olan yapılandırmak. Bu borcun hepsini ödeyecek durumumuz yok şu an. Artık önümüzdeki başka ödemelere bakacağız. Borçlar bitmiyor, Konyaspor'un önünde diğer borçlar da var” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Özgökçen gayreti

Konyaspor Zirvesi'nde bir önceki dönem başkanlarından olan Fatih Özgökçen'in ismi ön plana çıktı. Mevcut yönetime desteklerini belirten Özgökçen; kurulan komisyonda da önemli rol oynadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yakınlığıyla bilinen Özgökçen; kritik süreçte Konyaspor adına etkin rol oynayacak.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER