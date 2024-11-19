Konyaspor Zirvesi geride kaldı! Vergi borcu çözüldü!

Mevlana şehri Konya, Anadolu Kartalı Konyaspor için bir araya geldi. Camianın gözü, 18 Kasım Pazartesi günü Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılan Konyaspor Zirvesi’ne çevrildi. Toplantının ardından Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Kontv ekranlarında Spor Gündemi’ne bağlanarak toplantının detaylarını aktardı. İşte detaylar...

Mevlana şehri Konya, Tümosan Konyaspor için bir araya geldi. Camianın gözü, 18 Kasım Pazartesi günü Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Konyaspor Zirvesi'ne çevrildi. Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, toplantının ardından Kontv ekranlarında Spor Gündemi'ne telefonla bağlanarak detayları aktardı.

"Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum”

Adem Bulut; "Konyaspor için önemli toplantıydı. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, 8 vekilimizin ve eski Konyaspor başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Davete icabet etmeyen ve katılmayan bazı vekillerimiz okuldu mazeret bildirdiler. Bizi üzen kısım oda başkanlarının katılmaması ve burada olmamasıydı. Çünkü gündem Konyaspor olunca el birliği ile taraftarı, valisi, oda başkanı, büyükşehir belediye başkanıyla hepsinin burada olmasını arzu ediyorduk. Maalesef oda başkanları katılmadı” dedi.

"Vergi borcunu çözdük”

Bulut, "Önceliğimiz vergi yapılandırılması ve vergi borcuydu. Belli bir tarihe kadar süremiz var. Bu süre zarfında eğer bu borcu ödemezsek ya da yapılandırılmazsa Konyaspor'un puan silme cezası ile karşı karşıya kalacağı bir durum söz konusuydu. Bugün itibariyle onu çözdük. 24 veya 36 ay taksitle onu çözmüş olacağız. Borcun peşinat noktası var. Önce onu vereceğiz. Geri kalanını yapılandıracağız. Yüzde 10-12'lik rakamı ödeyeceğiz. Geri kalanı 24 veya 36 ay taksitle yapılandıracağız” diye konuştu.

"Bizim için yapılandırmak önemli”

Borcun faizinden henüz kurtulamadıklarını belirten Adem Bulut; "Faizden tam kurtulmuyoruz. Yapılandırma olduğu için ufak bir faiz olacak. Bizim için asıl olan yapılandırmak. Bu borcun hepsini ödeyecek durumumuz yok şu an. Artık önümüzdeki başka ödemelere bakacağız. Borçlar bitmiyor, Konyaspor'un önünde diğer borçlar da var” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Özgökçen gayreti

Konyaspor Zirvesi'nde bir önceki dönem başkanlarından olan Fatih Özgökçen'in ismi ön plana çıktı. Mevcut yönetime desteklerini belirten Özgökçen; kurulan komisyonda da önemli rol oynadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yakınlığıyla bilinen Özgökçen; kritik süreçte Konyaspor adına etkin rol oynayacak.

(Selman Kaya)