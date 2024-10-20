TÜMOSAN Konyaspor Beşiktaş karşısında kaybetti

Milli ara öncesinde Eyüpspor'u 2-1 yenerek üç puan alan Konyaspor, ligin ikinci bölümünde 11 puan topladı. Ancak, saat 16.00'da başlayan Beşiktaş maçında puan alamadı.
Hakem Kadir Sağlam'ın yönetimi
Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'a Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp yardımcı hakemlik yaptı; Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak görev aldı.
Eksik kadrolar: Konyaspor ve Beşiktaş
Maç öncesinde her iki takımda da önemli eksikler mevcut.
Konyaspor'da sezon başında sakatlanan stoper Josip Calusic, Umut Nayir ve Damjanovic, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Eyüpspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve antrenmanda sakatlanan teknik direktör Ali Çamdalı da takımda yer almadı.
Beşiktaş'ta ise kaleci Ersin Destanoğlu ile stoperler Necip Uysal ve Gabriel Paulista, sağ kanat oyuncusu Milot Rashica sakatlıkları dolayısıyla mücadelede yer alamadı.
İlk yarıda Beşiktaş'ın üstünlüğü
22. dakikada korner atışında Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Semih Kılıçsoy'un şutunda top defansa çarpıp yandan auta gitti.
23. dakikada Masuaku'nun kullandığı kornerde kaleci Slowik müdahale etti, ardından Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.
24. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesiyle yere düşünce hakem Kadir Sağlam penaltıyı verdi. Topun başına geçen Immobile, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
25. dakikada Boateng'in pasında Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Mert Günok çıkardı.
45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0'a getirdi. Konyaspor savunmasının hatalı pasında Muçi, topu Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden fileleri havalandırdı: 2-0.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda fırsatlar ve sonuç
56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu, topu sektirdi. Aleksic'in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın şutu etkisiz kaldı.
57. dakikada Beşiktaş kontratakta Rafa Silva ile tehlike yarattı, Muçi'nin vuruşu üstten auta gitti.
58. dakikada Muçi'nin pasında Immobile, sol kanattan ceza sahasına girdi. Gedson Fernandes'in vuruşu yandan auta gitti.
59. dakikada Immobile'nin pasında Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu Ndour altıpas çizgisinden auta gönderdi.
Maç Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Haber Merkezi