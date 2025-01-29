Tümosan Konyaspor Bodrum taktiğini deniyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Bordum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Ocak Pazartesi günü Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapan Anadolu Kartalı, kritik sürecin ilk çalışmasını geride bırakmıştı.
Anadolu Kartalı taktiğe boğuldu
Ligin kırılma maçlarından birisine çıkacak Tümosan Konyaspor, tamamen taktik çalışmalara yöneldi. Ağırlıklı olarak hücum çalışan yeşil-beyazlılar, buna ek olarak da taktiksel savunma metotları üzerinde durdu.
Son taktik antrenman 29 Ocak'ta
Bodrum Futbol Kulübü ile zorlu bir maça çıkacak Tümosan Konyaspor, kritik maçta uygulayacağı taktiği son kez deneyecek. Anadolu Kartalı 29 Ocak Çarşamba günü yapacağı hücum varyasyonlarında; Bordum Futbol Kulübü'ne karşı uygulayacağı taktiğin üzerinde duracak. Anadolu Kartalı 30 Ocak Perşembe günü yapacağı ter antrenmanının ardından da kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Zorlu maç ne zaman?
Tümosan Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maç Planlama Müdürlüğü ay başında programı açıklarken; Tümosan Konyaspor - Bordum Futbol Kulübü maçının tarihini 31 Ocak Cuma günü olarak belirlemişti. Konya Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. (Selman Kaya)