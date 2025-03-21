Son Dakika Twitter Erişim Sorunu! 21 Mart 2025 X Çöktü mü, Kapandı mı, Twitter Ne Zaman Zçılacak?

Twitter (X) platformunda yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. İki gündür hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda yaşanan bağlantı problemi, “Twitter ne zaman açılacak?“ sorusunu beraberinde getirdi.

19 Mart sabahı başlayan erişim sorunu 21 Mart itibarıyla hâlâ sürerken, resmi bir açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, X'in yeniden ne zaman düzgün çalışacağını merakla bekliyor.

Twitter (X) Erişim Sorunu Sürüyor! Ne Zaman Düzelecek?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X), iki gündür erişim sorunlarıyla gündemde. Hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda yükleme hatası veren X platformuna Türkiye genelinde kullanıcılar erişim sağlamakta zorlanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor, sorun ne zaman çözülecek?

Twitter Erişim Sorunu Düzeldi mi?

Popüler sosyal medya uygulaması X'te yaşanan erişim sorunu, 19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde başladı. DownDetector verilerine göre, saat 06.00'dan itibaren geniş çapta kesintiler rapor edildi. 21 Mart Cuma günü itibarıyla sorun halen devam ediyor.

Twitter Ne Zaman Açılacak?

X platformundaki erişim sorununa dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Twitter'ın ne zaman normale döneceği belirsizliğini korurken, konuyla ilgili gelişmeler geldikçe haber güncellenecektir. Kullanıcılar, sosyal medya ve internet servis sağlayıcıları üzerinden yapılacak duyuruları takip edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi